Frontale nella nebbia sulla strada statale 11, fra Coccaglio e Chiari: nello scontro sono rimaste ferite due donne di 39 e 55 anni, trasportate in ospedale a Chiari.

Frontale nella nebbia, ferite due donne

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 18 lungo la strada statale 11 che collega Chiari a Coccaglio a poca distanza dal Dylan Club. Dalle prime informazioni sembra che sia stato un frontale tra due auto in cui sono rimaste coinvolte due donne rispettivamente di 39 e 55 anni, probabilmente complice la nebbia che si è abbattuta sulla Bassa in queste ore.

Nello schianto una delle auto, una fiat, è finita fuori strada, nel campo, recuperata dai Vigili del Fuoco. Le due sono state soccorse dalle ambulanze di Rovato e di Bresciasoccorso: la 55enne, che pare viaggiasse a bordo della 500, ha riportato serie lesioni, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Dove si è verificato il sinistro

Ad intervenire prontamente sul posto tre ambulanze, i Vigili del Fuoco Volontari di Chiari, i carabinieri di Cologne e di Chiari che stanno effettuando i rilievi e recuperando i mezzi coinvolti nel sinistro. Il traffico risulta essere bloccato in entrambe le direzioni. A gestire la viabilità gli agenti della Polizia Locale del Monteorfano.

Le immagini del sinistro