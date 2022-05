Sinistro sulla Strada Provinciale 510, due i feriti

Incidente

Entrambi sono stati trasportati in ambulanza in ospedale.

Incidente questa mattina (venerdì 6 maggio) sulla Strada Provinciale 510 all'altezza del comune di Marone.

Poco prima delle 8

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è stato lanciato pochi minuti prima delle 8 in codice giallo. Alle 8.05 la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata attivata per un incidente stradale sulla Sp 510 nel comune di Marone.

L'intervento

Ad essere coinvolti due mezzi pesanti, un automobile e un furgone. Lo scontro ha comportato il ferimento di due persone (su sei persone in totale coinvolte), due uomini di 39 e44 anni trasportate in ambulanza agli Spedali Civili di Brescia e ad Esine. Non si troverebbero in pericolo di vita come testimoniato dal colore con cui è stata classificata la missione giallo e verde. Ad intervenire sul posto la Polizia Stradale, i Carabinieri, due ambulanze con automedica.