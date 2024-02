Sicurezza stradale: oltre quaranta i conducenti pesantemente sanzionati a Rezzato.

Sicurezza stradale: la situazione e i numeri dall'inizio dell'anno

Il corpo di Polizia Locale della Città di Rezzato prosegue per garantire la sicurezza stradale. Sono stati trenta i veicoli (autovetture e motocicli) dall'inizio dell'anno trovati senza assicurazione di responsabilità civica verso terzi, sono stati sottoposti a sequestro. Sono stati tre i veicoli sottoposti a fermo amministrativo: i rispettivi conducenti si ponevano alla guida sprovvisti della patente in quanto mai conseguita, 2 i veicoli confiscati poiché sorpresi a circolare sebbene sottoposti a sequestro.

Oltre 40 i conducenti pesantemente sanzionati in quanto sorpresi a circolare con veicoli sui quali gravavano provvedimenti fiscali dovuti a tasse e tributi non pagati negli anni precedenti. Oltre 55 i documenti ritirati, quali patenti e carte di circolazione, in seguito all’accertamento di gravi infrazioni al Codice della Strada.

Denunce per guida in stato di ebbrezza

Numerosi gli automobilisti denunciati poiché sorpresi a circolare con un tasso alcolemico elevato o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in particolare modo in orari serali e notturni.

L'impegno avanzato degli agenti punta anche sulla prevenzione dei sinistri stradali, in conformità alle direttive europee che hanno come obiettivo la riduzione degli incidenti del 50% entro il 2030.