Si sente male, cade dal camion e muore: Barbariga in lutto per Tiziano Fratus

Le indagini sono ancora in corso, ma sembra che la causa della morte del 35enne di Fortignano di Barbariga ci sia un malore. Era sul carrello elevatore del camion sul quale stava lavorando ieri pomeriggio in una cascina di Corzano quando è caduto nella roggia ed è morto.

Barbariga in lutto per Tiziano Fratus

L’intera comunità è sconvolta per la tragica scomparsa di Tiziano fratus, per tutti “Titti”, 35enne molto conosciuto in paese. E’ deceduto ieri pomeriggio: il suo corpo senza vita è stato trovato in una roggia a Corzano, dove stava lavorando. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo stava lavorando sul carrello elevatore del camion col quale si era recato in cascina quando, sembrerebbe a causa di un malore, è caduto finendo nella roggia. Vani i soccorsi, giunti tempestivamente sul posto. Le indagini sono ancora in corso.

Chi era il 35enne

Un ragazzo buono e generoso, grande lavoratore che si era messo anche in gioco per il suo paese. A maggio aveva partecipato alle elezioni nella lista “Alternativa Barbariga Frontignano” al fianco del candidato sindaco Andrea Scalvenzi. Per pochi voti non era entrato in Consiglio, ma è sempre rimasto attivo nel gruppo di minoranza. La sua scomparsa ha sconvolto le comunità di Frontignano e Barbariga.

“Era un ragazzo aperto e solare sempre pronto alla battuta – lo ha ricordato il sindaco Giacomo Uccelli – Instancabile collaboratore della festa di sant’Alberto a Frontignano. Esprimo a nome di tutta l’Amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia di Tiziano”.

