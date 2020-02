Annegamento a Corzano: 35enne di Barbariga muore nella roggia

Agggiornamento delle 16.30

La vittima è Tiziano Fratus, 35enne di Frotignano di Barbariga. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Trentacinquenne annega nella roggia

E’ successo poco fa, verso le 13.40, in via Guglielmo Marconi, nei pressi della cascina Tinti, fra Meano e Bargnano. La chiamata ai soccorsi è arrivata in codice rosso, segno che le condizioni del 35enne erano già gravi. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare.

La centrale Aeru (Azienda regionale emergenza urgenza) ha fatto partire la missione dei soccorritori di Trenzano dopo la chiamata per un annegamento. Un 35enne ha perso la vita nell’acqua della roggia che scorre lungo la via e a nulla sono valsi i soccorsi. Sul posto i Carabinieri di Verolanuova, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza. Le sue condizioni erano parse critiche fin da subito.

Indagini in corso

I Carabinieri sono al lavoro per capire la dinamica della tragica morte del 35enne. Stando alle prime ricostruzioni sembra che l’uomo sia arrivato in cascina con un mezzo per effettuare dei lavori e che, mentre saliva sul carrello elevatore, sia caduto nella roggia. Gli inquirenti dovranno stabilire se si è trattato di un malore o di un incidente. Sta di fatto che, purtroppo, la caduta gli è stata fatale. Seguiranno aggiornamenti.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE