Ventiquattrenne si schianta contro un muro, nel sangue alcol oltre quattro volte il limite.

Scontro

Ieri, venerdì 26 gennaio, poco prima delle 21.30 un 24enne di Rovato si è schiantato contro un muro con l'auto a Coccaglio, in viale Matteotti all'angolo con Largo Garibaldi. Il ragazzo è risultato positivo all'alcol test con un valore di quasi 2,3 g/l. Sul posto gli agenti della Polizia locale del Montorfano, coordinati dal comandante Luca Leone. Gli agenti hanno ritirato la patente al 24enne e l'auto è stata confiscata con notizia di reato in Procura per violazione art. 186 CDS.

A bordo con lui c'era una ragazza di 22 anni che è rimasta lievemente ferite ed è stata trasportata, in codice verde, all'ospedale di Chiari.