Si schianta contro il muro di un cantiere e gli crolla addosso: muore un operaio

Si schianta contro il muro di un cantiere e gli crolla addosso: l'infortunio mortale è accaduto nel pomeriggio a Urago d'Oglio , in via Padana Superiore al confine con Chiari . La vittima è un 63enne di origini albanesi, residente in provincia di Bergamo.

L'allarme è scattato alle 14.22, come segnalato su Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Stando alle prime informazioni l'uomo stava lavorando in un cantiere alla Ex Dur Press, alla guida di un mezzo pesante tipo betoniera, quando all'improvviso si è schiantato contro un muro in costruzione. L'urto ha scosso la parete che è crollata sulla cabina di guida del mezzo stesso, a travolgere l'uomo anche una lastra di cemento che lo ha ucciso.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto si sono precipitati un'ambulanza da Rovato, l'automedica di Chiari e l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Erano presenti anche le Forze dell'ordine e l'Ats, per gli accertamenti del caso e i Vigili del Fuoco di Orzinuovi.