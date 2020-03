Si ribalta in strada con il trattore carico di legna: paura per un iseano

L’incidente è avvenuto a Pilzone d’Iseo e inizialmente era stato fatto decollare anche l’elisoccorso. Le condizioni dell’uomo, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Si ribalta in strada con il trattore carico di legna

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 14.38 da via Fenice a Pilzone, in località Covelo. Un iseano alla guida del suo trattore carico di legna si è ribaltato in strada, dal prato sovrastante, restando incastrato sotto la sponda del cassone del mezzo agricolo. Immediatamente è scattato il codice rosso e sul posto si sono precipitati i soccorritori della Croce rossa di Iseo, gli agenti della Polizia Locale, la Polizia Stradale di Iseo e i Vigili del fuoco.

Fortunatamente le condizioni dell’uomo, che ha riportato diverse ferite e graffi, non sono gravi come si supponeva inizialmente. E’ stato portato in Poliambulanza in codice giallo per gli esami e le cure del caso.

