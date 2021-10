CAZZAGO SAN MARTINO

Sul posto, oltre al 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco di Brescia.

È accaduto nella serata di oggi dopo due impatti che si sono rivelati mortali. Fortunatamente le persone coinvolte sono fuori pericolo di vita.

Si ribalta con l'auto: ennesimo incidente sulle strade bresciane

È successo poco dopo le 18 di stasera, quando in via Brodolini sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia coadiuvati da un'ambulanza, un'auto medica e dalla polizia locale a causa del ribaltamento di un veicolo.

Due le persone a bordo del mezzo, che ha sbandato e fatto perdere il controllo senza coinvolgere altre auto.

L'uscita di strada ha richiesto la messa in sicurezza della vettura e dei suoi occupanti, che sono subito stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.

Per loro, a differenza del 32enne coinvolto nell'incidente mortale a Lonato pochi istanti prima, le condizioni sono sembrate poco preoccupanti, cavandosela con quale escoriazione e piccoli traumi.

Pericolo scampato, quindi, nonostante il grande spavento.

Ma la lista degli impatti letali sulle strade bresciane prosegue. Oltre a quello sul Garda, sempre stasera sulle strade valsabbine c'é stato un altro codice nero.

A Vestone, infatti, un uomo ha perso la vita dopo che la sua moto e un'auto si sono urtate.

Per il 64enne è stato evidente come non ci fosse più nulla da fare nonostante gli immediati soccorsi.