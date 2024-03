E’ successo questa notte, a Ospitaletto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Rovato e di Rudiano allertati dai residenti.

Si prendono a pugni per strada, in ospedale due 20enni

Ancora non si conoscono le motivazioni della lite, ma questa notte, poco prima delle 2, i carabinieri sono intervenuti ad Ospitaletto, fuori da un bar già chiuso, in via Padana Superiore, per sedare una lite tra due ventenni.

Ad allertare le Forze dell’ordine una residente nella palazzina sotto la quale ha preso il via la rissa. Sono volati pugni e schiaffi, ma fortunatamente non ci sono state gravi ripercussioni. Sul posto, allertate inizialmente in codice rosso, sono arrivate due ambulanze e l’automedica. I due sono stati poi accompagnati, in codice verde, all’ospedale Sant’Anna di Brescia.

Le motivazioni

I carabinieri stanno ricostruendo i fatti, ma alla base della lite ci sarebbero futili motivi.