Camper in fiamme a Ospitaletto, intervengono i Vigili del fuoco

Attimi di grande apprensione nel pomeriggio di oggi (mercoledì 24 luglio 2024) a Ospitaletto.

Camper in fiamme a Ospitaletto

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice giallo poco dopo le 15.30 a Ospitaletto in via 25 aprile.

Un camper parcheggiato davanti ad un'abitazione ha preso fuoco per cause ancora da chiarire. Allontanata da subito l'ipotesi per cui il fuoco abbia avuto origine dallo scoppio delle bombole dal momento che sono state recuperate dai Vigili del fuoco e sono risultate intatte. Potrebbe essersi trattato di un cortocircuito.

Nessun ferito o intossicato

Ad intervenire sul posto la Polizia locale di Ospitaletto, allertata anche la Croce Verde cge ha fatto rientro non essendo stato registrato, per fortuna, alcun ferito e nemmeno intossicati. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale per supportare i rilievi e i Vigili del fuoco di Brescia, che hanno domato le fiamme prima che potessero propagarsi oltre.

La paura è stata tanta così come il pericolo corso: si tratta infatti di un quartiere residenziale e le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi. Il fuoco ha inoltre danneggiato due mezzi parcheggiati vicino al camper e le due tettoie delle abitazioni vicine. Fortunatamente i danni sono stati contenuti grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco.

Le immagini