Auto in fiamme in località San Giorgio a Rovato

Un'auto ha preso fuoco nel pomeriggio di giovedì 18 luglio in località San Giorgio a Rovato, nei pressi della rotatoria.

Auto in fiamme a Rovato

E' stata completamente divorata dalle fiamme la Ford Focus che, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco mentre procedeva lungo via San Giorgio, in territorio di Rovato. Grazie al pronto intervento di una giovane donna residente in zona, che è soccorritrice del 118, gli occupanti sono riusciti a scendere dal veicolo incolumi. Sul posto si è precipitata la Polizia Locale, che ha deviato il traffico nell'attesa dell'arrivo dei Vigili del fuoco.

L'intervento dei pompieri

Sul posto i Vigili del fuoco di Brescia, impegnati nello spegnimento dell'incendio e nella messa in sicurezza

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Il rogo

Una lunga colonna di fumo nero visibile da lontano annuncia già a una certa distanza il rogo. Le foto sono impressionanti, l'auto è ormai irriconoscibile. L'incendio si è purtroppo esteso anche alla pianta che si staglia a bordo strada.