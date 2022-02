Si mette alla guida ubriaco e provoca un incidente in tangenziale, patente e auto sequestrate dalla Polizia di Stato

Controlli stradali

Incidenti ma non solo, la Polizia di Stato ha inoltre sequestrato l'ennesimo sfollagente.

Da parte della Polizia di Stato massima attenzione e controlli serrati.

Guida in stato di ebbrezza

Nella serata di lunedì 7 febbraio, un 26enne residente ad Ospitaletto, alla guida del proprio autoveicolo, ha provocato un incidente stradale andando a tamponare l’autovettura che lo precedeva, fortunatamente senza che qualcuno ne rimanesse ferito. La pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Brescia, giunta sul posto per il rilievo del sinistro, si è reso conto dall’andatura barcollante e dall’alito “vinoso” dello stato di ebbrezza dello stesso, confermata dagli accertamenti di rito. Infatti è stato appurato un tasso alcolemico pari a 2.41 g/l, addirittura quasi cinque volte il limite consentito dalla legge. A seguito di ulteriori controlli, è emerso come il 26enne fosse recidivo in questo tipo di “comportamento”, avendo precedenti specifici nell’arco dell’ultimo biennio. É scattato quindi l’immediato ritiro della patente di guida ed il sequestro ai fini di confisca per l’automobile del responsabile del sinistro, che solo per fortunate concause, ha visto illesi i soggetti coinvolti. Dall’inizio dell’anno sono già 54 i conducenti sorpresi alla guida in stato di abbrezza alcolica dalla Polizia Stradale di Brescia, 29 dei quali nelle ore notturne.

Un altro sfollagente telescopico sequestrato dalla Polizia di Stato

Continua il fenomeno delle armi sequestrate dalla Polizia di Stato agli automobilisti, un altro caso dopo quello di domenica 23 gennaio sulla SP19 a Travagliato. Infatti nel pomeriggio di martedì 8 febbraio, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Brescia, ha effettuato al controllo di una Fiat Panda che percorreva la Tangenziale Sud nel territorio del Comune di Roncadelle. Dopo aver controllato i documenti del conducente, un 61enne residente a Soiano del Lago, i poliziotti notavano uno sfollagente metallico telescopico in ferro all’interno dell’abitacolo. Lo stesso è stato sequestrato ed il 61enne denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.