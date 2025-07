Annega nelle acque del fiume, tragedia a Palazzolo sull'Oglio:

Nuovi sviluppi sulla morte dell'uomo, per ora identità, recuperato nel pomeriggio nelle acque dell'Oglio. Stando alle successive verifiche dei carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze di altri presenti, la persona non si sarebbe gettata dal ponte dell'Oglio (come riferito in un primo momento), ma si sarebbe trattato di un incidente. Sembra che l'uomo, di nazionalità straniera, si fosse recato al fiume per fare un bagno quando, per motivi da accertare, non è più riuscito a riemergere. E' stato recuperato poco prima del ponte ferroviario, ormai senza vita, a 100 metri da punto in cui era entrato.

Sul caso proseguono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Chiari.