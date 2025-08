il caso

La refurtiva è stata poi restituita al legittimo proprietario

Si intrufola nell'abitazione e ruba pregiate bottiglie di vino: in manette un 26enne.

Succede a Bagnolo Mella dove i carabinieri della locale stazione hanno messo le manette ai polsi ad un giovane di 26enne, non sconosciuto alle Forze dell'Ordine. Il soggetto in questione è stato colto nella flagranza del reato di furto aggravato in abitazione. Ma procediamo con ordine.

I militari dell'Arma dei carabinieri sono stati attivati tramite il 112 da un cittadino del posto il quale aveva notato un uomo scavalcare la recinzione del vicino di casa. Sono state così tempestivamente attivate le ricerche e quindi rintracciato il responsabile dopo pochi minuti in una via adiacente del centro cittadino.

Il ragazzo, che indossava una t-shirt rubata poco prima dall’abitazione della vittima, è stato trovato in possesso dell’intero bottino, consistente in alcune pregiate bottiglie di vino. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario mentre il giovane è stato tratto in arresto.