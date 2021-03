Si allontana in pigiama dall’appartamento in fiamme, il proprietario ricompare dopo giorni

Aveva abbandonato l’appartamento in fiamme e si era allontanato, ancora in pigiama e ciabatte. Non si è fatto più vivo fino a stamattina quando l’uomo, un 58enne italiano di Palazzolo sull’Oglio, è rincasato sotto lo sguardo sorpreso dei vicini che hanno immediatamente allertato i Carabinieri.

La casa va in fiamme, lui si allontana in pigiama

I fatti risalgono a mercoledì sera, quando i Vigili del Fuoco erano intervenuti a Palazzolo sull’Oglio per spegnere le fiamme divampate in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina, dove viveva un solo inquilino: il 58enne. L’uomo, però, invece che aspettare i soccorsi si è allontanato ancora in tenuta da notte facendo perdere le sue tracce. Non ha più dato notizie fino a stamattina, quando i dirimpettatati lo hanno visto rientrare a casa e hanno subito chiamato i Carabinieri. L’uomo, stando alle prime informazioni, era ancora in stato confusionale: indossava dei jeans, ma ancora le ciabatte, e interrogato dai militari non ha fornito elementi nè sull’incendio divampato nel suo appartamento, nè su cosa abbia fatto o dove sia stato in questi giorni lontano da casa. La prima preoccupazione dei militari è stata comunque quella di prestare al soggetto le prime cure, per assicurarsi delle sue condizioni.

Resta ancora ignota, per ora, la natura del rogo.