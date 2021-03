Il fatto è avvenuto ieri a Palazzolo, nei pressi della stazione ferroviaria.

Appartamento in fiamme: il proprietario esce in pigiama e sparisce nel nulla

Sul posto, in via Lagorio, per l’incendio divampato ieri sera in un appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina sono intervenuti Vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza. Peccato, però, che del proprietario non ci fosse più traccia. L’uomo, infatti, è uscito di casa e ha abbandonato la zona in ciabatte e pigiama. Un fatto decisamente curioso che lascia molti dubbi sull’origine dell’incendio, visto che per ora i Vigili del fuoco di Palazzolo, intervenuti sul posto, non sono in grado di dire se sia accidentale o doloso. L’appartamento interessato è stato dichiarato inagibile. Mentre marito e moglie, residenti nell’appartamento sotto a quello andato a fuoco, hanno dovuto abbandonare la loro casa a causa delle infiltrazioni di acqua. La cosa importante è che nessuno sia rimasto ferito. Ma, per ora, i carabinieri non hanno notizie del proprietario.