Si aggira in auto con attrezzi da scasso per cercare ditte da rapinare: scatta la denuncia.

Scatta la denuncia per un 34enne

Un cittadino italiano di 34 anni è stato sorpreso in auto con attrezzi da scasso, l'uomo è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari. Il soggetto ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Si aggira con attrezzi da scasso

A bordo della sua autovettura è stato beccato mentre si aggirava nel tentativo di individuare ditte per compiere dei furti nella zona industriale di Capriolo, seguito a distanza, è stato fermato e, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di vari attrezzi da scasso sul sedile anteriore, lato passeggero, della sua autovettura.