Guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droga: 12 patenti ritirate nel fine settimana.

Patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droga

Nell'ambito dei controlli effettuati nella città di Rezzato da parte degli agenti della Polizia Locale nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre 2024 sono state ben 12 le patenti ritirate per guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente o per guida in stato di ebbrezza.

Complessivamente nel corso del mese di settembre i servizi straordinari di controllo organizzati sono stati cinque ed hanno coinvolto tre equipaggi per ogni turno di servizio. L’attività di polizia stradale, che ha privilegiato le principali arterie stradali, è stata affiancata da un preciso e profondo controllo del territorio anche nelle aree meno trafficate. In particolare queste ultime, per loro natura, sono più colpite dalla micro-criminalità, tra cui i furti in abitazione che nel week end non si sono registrati.

Non sono mancati servizi di prossimità, espletati in particolare nelle zone di maggiore aggregazione: proprio qui, a seguito del colloquio con numerosi cittadini da parte della Polizia Locale, sono emerse criticità in alcune parti del territorio. Nelle prossime settimane le segnalazioni avanzate dalla cittadinanza saranno oggetto di verifica da parte degli Agenti del Comando Polizia Locale Rezzato.

I numeri

I servizi straordinari di controllo, nel loro complesso, hanno permesso di denunciare 17 soggetti che si sono resi autori di svariati reati, segnalare 7 soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti, sottoporre a sequestro/fermo 8 veicoli e ritirare 32 patenti di guida.