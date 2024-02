Colto da un improvviso malore, nulla da fare per un 51enne

Si accascia improvvisamente al suolo, nulla da fare per un 51enne.

Si accascia improvvisamente al suolo

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato oggi (martedì 13 febbraio 2024) poco prima delle 18 in codice rosso in via della Croce a Cologne.

A nulla sono valsi i soccorsi giunti sul posto

Da una prima ricostruzione pare essersi trattato di un malore: sembra che l'uomo fosse per strada in attesa di un amico quando si è sentito male. Nel tornare nell'abitazione è caduto a terra e non si è più rialzato. Vani i soccorsi, a giungere sul posto due automediche e un'ambulanza. Nonostante i tentativi di rianimarlo è stato dichiarato il decesso.