Si accascia al suolo mentre è a passeggio con la figlia di soli 7 mesi, addio ad Alessio Gamba

Tragedia

I funerali sono in programma venerdì 13 maggio alle 15.

Una morte improvvisa che ha lasciato sgomenta l'intera comunità.

Non si sentiva bene

Nel pomeriggio di martedì 10 maggio Alessio Gamba (42 anni) era a passeggio con la sua bimba Vittoria di soli 7 mesi a Gavardo quando ha iniziato a non sentirsi bene. É così entrato in farmacia, Farmacia Pasini di Sopraponte:

"Quando è entrato ha detto di non sentirsi molto bene, sentiva come un peso sullo stomaco - hanno riferito i farmacisti - era convinto di non aver avuto una buona digestione.".

Una volta uscito, ha percorso pochi metri per poi accasciarsi a terra, nel frattempo la piccola Vittoria nel passeggino dormiva tranquilla e, per fortuna, non si è accorta di nulla. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti i quali hanno subito chiamato i farmacisti:

"Siamo prontamente usciti e lo abbiamo rianimato fino all'arrivo dei soccorsi - hanno dichiarato - lo abbiamo consegnato loro ancora in vita, anche se a fatica respirava ancora.".

L'arrivo dei soccorsi

A seguire sul posto sono giunte un'automedica da Gavardo, l'ambulanza dell'Anc Valle del Chiese e da Brescia è stato fatto decollare l'elisoccorso nel mentre i soccorritori hanno continuato con le manovre salvavita. Il 42enne è stato in un primo momento trasferito in ambulanza all'ospedale di Gavardo (a poca distanza dal luogo dell'accaduto, mezzo chilometro circa). Una volta però appurate le condizioni disperate nelle quali imperversava l'uomo, lo stesso è stato elitrasportato agli Spedali Civili di Brescia dove, poche ore dopo, nella notte, è deceduto. La notizia in paese si è però diffusa solo la mattina seguente.

Le cause

Da quanto è emerso a seguito dei rilievi effettuati dai carabinieri e dall'esame delle cartelle cliniche dall'ospedale non vi sarebbero dubbi, a strapparlo alla vita sarebbe stato un infarto. Pertanto, da parte della Magistratura, non è stato predisposto nessun accertamento medico-legale. Nella giornata di ieri (mercoledì 11 maggio) è inoltre arrivato il nulla osta per la sepoltura. La salma è stata trasferita alla Casa del Commiato Scaroni di via Gavardina a Bedizzole, il suo paese d'origine.

Ultimo saluto

I funerali sono in programma per domani pomeriggio (venerdì 13 maggio) alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano. A piangerlo la piccola Vittoria, la compagna Fabiola e i genitori Loredana e Giuliano.