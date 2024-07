Spacciava al parco: in manette un 33enne.

Succede a Gavardo. A seguito di vari pedinamenti e appostamenti nei parchi e nel centro storico nella serata di venerdì 12 luglio 2024 gli agenti dell'Aggregazione della Polizia Locale della Vallesabbia sono intervenuti con una perquisizione nei confronti di un clandestino che è stato trovato in possesso di alcune confezioni di hashish pronte per essere cedute.

Ha poi tentato di sviare le indagini fingendo di abitare a Brescia. Gli agenti che lo seguivano da tempo lo hanno però smascherato ed hanno individuato la sua abitazione dove hanno trovato altra sostanza stupefacente (in tutto 100 grammi), materiale per il confezionamento, bilancino di precisione e 2700 euro frutto dell'attività di spaccio. L'uomo ha passato la notte in cella di sicurezza nel Comando di Gavardo e nella mattinata di ieri (sabato 13 luglio 2024) al processo per direttissima è stato condannato a 8 mesi di reclusione pena sospesa.

Indagini in corso

Per lui una multa da 1400 euro e l'invito a lasciare entro 7 giorni il territorio italiano perché clandestino. Il denaro è stato confiscato e la sostanza stupefacente distrutta. Le indagini stanno proseguendo per conoscere le fonti di approvvigionamento e i consumatori. Indagini e approfondimenti in corso anche nei confronti di chi gli ha dato in uso l'appartamento.