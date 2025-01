Si accascia a terra per un malore, donna salvata da un agente della Polizia Locale.

La Polizia Locale interviene

É successo nella mattinata di ieri (martedì 31 dicembre 2024): gli agenti della Polizia Locale di Rezzato si trovavano impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio quando, improvvisamente, hanno visto davanti ai loro occhi una donna piegata dal dolore che si è poi accasciata a terra, priva di sensi.

Si accascia per un malore, allertati i soccorsi

Immediata è stata quindi l'azione da parte degli agenti della Polizia Locale i quali, in una corsa contro il tempo, hanno fatto in modo di salvarle la vita. Hanno quindi tempestivamente allertato la centrale operativa e chiesto l'intervento del personale sanitario. Nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza hanno messo a punto le prime manovre di rianimazione che hanno consentito alla giovane donna di riprendere conoscenza. Successivamente è stata trasportata in ospedale.

A servizio del cittadino