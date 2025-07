Sesso con i minori, condannato a 11 anni e 4 mesi il 37enne di Palazzolo sull'Oglio

il caso

L'uomo era stato arrestato nell'agosto 2024, dopo la denuncia della moglie: oggi la sentenza a conclusione del rito abbreviato

L’accusa aveva chiesto 10 anni, il gup ne ha stabiliti 11 e 4 mesi. Tanto dovrà scontare il 37enne di Palazzolo sull’Oglio, padre di famiglia, ai domiciliari da un anno dopo essere stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata, prostituzione minorile e produzione di materiale pedopornografico, nonché di stalking e violenza sessuale anche nei confronti della moglie.

Sesso con i minori, condannato a 11 anni e 4 mesi il 37enne di Palazzolo

Le indagini erano partite proprio dalla segnalazione della moglie, che nell’agosto 2024 aveva denunciato i comportamenti vessatori del marito: dietro la minaccia di non riconsegnare la figlia che avevano in affidamento congiunto, l’uomo infatti pretendeva l’invio di foto e altro materiale a sfondo sessuale.

Cosa è emerso

Dalla perquisizione informatica effettuata sull’hard disk e sul telefono cellulare dell’indagato, però, è emerso molto di più. Numerose e lunghe chat con discorsi a luci rosse intrattenute tra il 2023 e il 2024 con alcuni minorenni (più di una decina, all’epoca tra i 12 e i 14 anni, residenti in Franciacorta e a cavallo tra le province di Brescia e Bergamo), adescate sui social dal 37enne, che usando diversi profili e fingendosi un uomo più giovane con lusinghe, attenzioni e anche regali le convinceva ad inviare fotografie e video hot, e in alcuni casi a incontrarsi in una zona boschiva defilata per consumare rapporti sessuali. Il processo con rito abbreviato si è concluso oggi, giovedì 17 luglio 2025, con la sentenza gup Federica Brugnara che ha aggravato la pena richiesta dall’accusa. L’uomo è stato condannato a 11 anni e 4 mesi in primo grado. Oltre a questa, il 37enne dovrà pagare una multa di 36mila euro e una provvisionale di 17mila.