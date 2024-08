Palazzolo, 36enne arrestato per reati sessuali contro ragazzine minorenni

Adescava ragazze minori (dai 12 ai 14 anni) online costringendole, attraverso manipolazioni psicologiche o con la promessa di regali costosi e mance in denaro, a compiere atti sessuali. Con queste gravi accuse i carabinieri di Chiari hanno arrestato nella mattinata di oggi - martedì 13 agosto - un 36enne residente a Palazzolo sull’Oglio ritenuto responsabile di vari reati a sfondo sessuale.

Arrestato un 36enne di Palazzolo sull'Oglio

Stando a quanto emerso, i fatti sono avvenuti nei confronti di numerose minorenni della Franciacorta, in vari comuni a cavallo tra le Province di Brescia e Bergamo. La misura cautelare degli arresti domiciliari - a seguito di una ordinanza del GIP del tribunale di Brescia su richiesta della dalla Procura della Repubblica Distrettuale di Brescia - è stata in particolare disposta poiché sono emersi elementi incontrovertibili che attribuiscono all’indagato la responsabilità di gravi reati che hanno fortemente messo a repentaglio l’incolumità di numerose minori.

Adescate attraverso il web con finti account

Secondo quanto ricostruito, approfittando delle condizioni di inferiorità psichica, le vittime venivano adescate con una serie di strategie subdole e particolarmente insidiose, poste in essere nei confronti di minori già conosciute personalmente. Attraverso vari alter ego ed account di messaggistica, dopo averle ingannate sulla propria età e condizioni famigliari l’uomo le induceva ad inviargli immagini e video sessuali espliciti e spesso ad incontrarlo di persona, ponendo in essere una serie di condotte criminali che spaziano dalla violenza sessuale, ad atti sessuali con minori, produzione di materiale pedopornografico e prostituzione minorile. Spesso offriva anche denaro e regali. Sono in corso accertamenti per risalire all'identità di altre minorenni adescate.