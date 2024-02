Sequestrati 37 chilogrammi di narghilé di contrabbando, veniva offerto durante aperitivi o a fine pasti

Narghilé di contrabbando, sequestrati 37 chilogrammi: veniva offerto durante gli aperitivi o alla fine dei pasti.

Narghilè di contrabbando, sequestrati 37 chilogrammi nel Bresciano

La scoperta è avvenuta a seguito di un'intensa azione di contrasto al fenomeno illecito del commercio di tabacco per narghilé di contrabbando e della rivendita di tabacchi nazionali senza le autorizzazioni necessarie. In particolare i finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito alcuni interventi volti a verificare la corretta commercializzazione di tali prodotti: sono state monitorate le rivendite di melassa per narghilé della città di Brescia così come in alcuni bar e ristoranti presenti in città ma anche a Rovato e Roncadelle. Questi offrivano come servizio aggiuntivo, nei tradizionali menù durante gli aperitivi o a fine pasto, la possibilità di consumare il tabacco attraverso il classico narghilé.

Siti web e pagine social

L'indagine si è concentrata sui siti web e sulle pagine social: qui i finanzieri hanno notato la commercializzazione e, in alcuni casi, la possibilità di consumare anche sul posto la melassa per narghilé senza il contrassegno del Monopolio di Stato e senza le indicazioni a tutela del consumatore.

Sanzioni da 5mila a 50mila euro

Nei 3 circoli privati con sede a Brescia e Rovato sono stati complessivamente sequestrati 6 Kg. di tabacco nazionale per narghilè detenuto per la rivendita senza il prescritto “patentino speciale”, titolo autorizzativo rilasciato dall’Agenzia Dogane e Monopoli agli esercizi pubblici titolari di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per l’offerta al pubblico dello specifico tipo di tabacco. Ai gestori dei circoli sanzioni amministrative da un minimo di 5mila ad un massimo di 10mila euro. All’interno di 5 bar/ristoranti siti a Brescia e Rovato, sono stati rinvenuti e sequestrati 31 Kg di melassa per narghilè di contrabbando priva del previsto sigillo di Stato, importata da paesi esteri. In questo caso i gestori dovranno pagare da un minimo di 5mila ad un massino di 50mila euro.