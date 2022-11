Scuola primaria di Cellatica, dopo l'incendio al via i lavori

Sono iniziati mercoledì 9 novembre 2022 i lavori alla scuola primaria Leonardo da Vinci di Cellatica.

Scuola primaria di Cellatica

Interventi di ripristino e sistemazione degli ambienti a seguito dell'incendio del 18 settembre scorso. Il bando e le procedure di assegnazione si sono concluse nei tempi necessari a vagliare attentamente ed in dettaglio le proposte delle varie aziende che vi hanno partecipato. I lavori sono stati affidati alla ditta Reco-Tech specializzata in interventi di risanamento civile ed industriale a seguito di danni causati da incendi, allagamenti o altri eventi dannosi.

Le immagini dei lavori alla primaria Leonardo Da Vinci di Cellatica

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Tempistiche

Il bando di assegnazione prevede un tempo di lavoro stimato in 40 giorni (lavorativi) per la pulizia ed il ripristino degli ambienti. I lavori interesseranno sia interventi di verifica e pulizia delle attrezzature (pc, stampanti etc) e degli arredi nonché la pulizia, il ripristino e la messa in sicurezza delle parti di edificio danneggiate. Saranno svolte conteporaneamente e nei giorni successivi al completamento di questi lavori le opere all’impianto elettrico e di tinteggiatura.

"In questi giorni ho avuto modo di dialogare con il responsabile della ditta a cui ho espresso, a nome della comunità, il desiderio che tali lavori vengano svolti con la più profonda dedizione e accuratezza nonché nei tempi stabiliti e concordati - ha dichiarato il sindaco Marco Marini - Ho riscontrato serietà, dedizione e impegno ad assolvere il compito nella più alta professionalità possibile nonché una profonda sensibilità e responsabilità per il luogo dove i lavori stessi si stanno svolgendo. Stando a questi dati la conclusione definitiva dei lavori è prevista per la fine del mese di dicembre 2022 o i primi giorni di gennaio 2023. Colgo l’occasione per ringraziare l’Ufficio Tecnico e gli uffici comunali per il lavoro profuso in questi mesi".

Donare per far tornare il sorriso sul volto dei bambini

Un evento che ha colpito in modo particolare i piccoli alunni. Proprio per far ritrovare loro serenità la comunità ha regalato nuovo materiale scolastico, che andrà a sostituire quello finito in cenere a seguito dell'atto vandalico. Continua inoltre la raccolta fondi per aiutare la scuola nell’acquisto dei materiali perduti ma anche per programmare percorsi volti a far ritrovare il benessere ai più piccoli. L’Iban al quale indirizzare il bonifico: IT94U0538754591000042768633 Bper Banca. La causale : Donazione per scuola primaria Cellatica. C'è tempo fino al 15 dicembre 2022 per partecipare all ’iniziativa è promossa dal Comitato Genitori di Cellatica, dall’Istituto Comprensivo, Comune e Oratorio.