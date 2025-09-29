Scritte no vax sui muri esterni del cimitero di Cologne, in via Santa Maria. Il raid vandalico è avvenuto nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 settembre. Un’azione duramente condannata dal sindaco Francesca Boglioni.

Scritte no vax al cimitero di Cologne

“I governi assassini ci ammazzano coi vaccini”. E poi, ancora: “Vaccinare i bambini è da medici assassini”. Questo il tenore delle scritte comparne nella notte al cimitero di Cologne. Un raid vandalico che ha colpito il camposanto e che è stato condannato dal primo cittadino soprattutto per le sue modalità.

“Sono amareggiata, questi sono comportamenti vili. Se volevano protestare per portare avanti un’idea sarebbe meglio farlo alla luce del sole e non durante la notte imbrattando degli edifici pubblici“

Ha commentato a caldo, prima di recarsi dai carabinieri a sporgere denuncia.

Scritte no vax al cimitero: le foto

Stessa firma del raid al ChiariWeek

Le frasi sono diverse, ma il raid di Cologne porta la stessa firma di quello avvenuto a marzo alla redazione di ChariWeek. Anche in quel caso erano comparse le scritte rosse, in vernice spray, inneggianti (o deliranti?) l’ennesimo complotto “No Vax”. E la stessa sorte era toccata ai colleghi del Giornale di Vimercate e del Giornale di Carate e del Giornale di Treviglio.