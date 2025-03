Raid vandalico "No Vax" alla sede del ChiariWeek

Scritte rosse, in vernice spray, inneggianti (o deliranti?) l'ennesimo complotto "No Vax". E' quello che questa mattina, lunedì 3 marzo 2025, ci siamo trovati sui muri della redazione della Redazione di ChiariWeek, in via Mellini 11, a Chiari. Stessa sorte, ahinoi, è toccata anche ai colleghi del Giornale di Vimercate e del Giornale di Carate e del Giornale di Treviglio. E non è la prima volta che i nostri Giornali vengono presi di mira: era successo - allo stesso modo - anche a Montichiari solo un mese fa.

Scritte "no vax" sui muri del ChiariWeek

Imbrattati i muri per tutta la lunghezza della sede del ChiariWeek, porta compresa, con i simboli della lotta "no vax" e una scritta che è un attentato - in primis - alla lingua italiana: "Bugiardisti negate verità come nazisti". La matrice dei vili raid avvenuti simultaneamente stanotte, sembra la stessa. I vandali sono senz'altro accumunati dal fatto di non aver mai sfogliato i nostri Giornali, contro cui puntano il dito resuscitando pure il Terzo Reich, facendo solo l'ennesimo "copia e incolla" dei raid che un mese fa aveva colpito la sede di Montichiariweek.

D'altra parte, eccetto che poche offese e insinuazioni lanciate qua e là, gli argomenti scarseggiano. Per il resto, le nostre redazioni continueranno a lavorare, ma verrà presentata denuncia con la speranza che qualche telecamere in zona possa aiutare a identificare i responsabili.

Anche in val Seriana

L'ondata di vandalismo ha raggiunto anche la Val Seriana, a Clusone, dove è stata imbratta la sede del periodico Araberara

Il commento del direttore

Sull'episodio è intervenuto anche il direttore del Giornale di Treviglio e di ChiariWeek (nonché di altre testate del gruppo), Davide D'Adda.