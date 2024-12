Gli spazi del Centro Diurno Disabili di Rudiano, gestito dalla Cooperativa La Nuvola, sono stati chiusi dopo l'incendio che questa notte ha distrutto l'area adibita a cucina e danneggiato il resto della struttura.

Scoppia l'incendio, chiuso il Centro Diurno Disabili di Rudiano

Stando alle prime ricostruzioni, l'incendio potrebbe essere scoppiato già nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 2 dicembre 2024) all'interno del vano cucina: sono in corso le verifiche per stabile l'origine del rogo, ma sembra plausibile un guasto di natura elettrica di uno degli elettrodomestici utilizzati dal personale. Le fiamme hanno avvolto il locale, consumando tutto, ma non si sono propagate oltre: il fumo, invece, è penetrato in tutti gli spazi. Ad accorgersi del fatto, questa mattina, sono stati i residenti di via XXV Aprile, che svegliati dall'odore acre di plastica bruciata hanno allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco volontari di Chiari e una squadra di Brescia, ma al loro arrivo le fiamme si erano già esaurite. Fortunatamente nessuno era presenti nella struttura e non ci sono stati feriti. La struttura è stata chiusa temporaneamente per permettere i lavori di ripristino e di messa in sicurezza: i locali della cucina sono stati dichiarati inagibile, ma pesanti danni si sono riscontrati anche nelle altre aree della struttura e agli arredi, completamente annerite dal fumo e dalla fuliggine.

L'amarezza della Cooperativa La Nuvola

"Ci vorrà qualche giorno per essere consapevoli dei danni e dei tempi per il ripristino degli spazi: ovviamente il servizio è stato sospeso e abbiamo avvisato tutti gli Enti, dall'Ats ai Comuni e i Servizi sociali", ha commentato la presidente della Cooperativa La Nuvola Rosangela Donzelli, amareggiata. Ma ancora più amara è la coincidenza, dal momento che proprio oggi cade la Giornata internazionale delle persone con disabilità. "Tutti gli impianti della struttura sono in regola e in ordine, ora sono in corso le verifiche per fare chiarezza sull'accaduto: passo dopo passo capiremo cosa fare - ha continuato - Intanto però ci spiace perché era uno spazio nuovo, fresco, ma soprattutto per il personale, gli operatori, gli utenti con disabilità e le famiglie, su cui ricadrà l'assenza del servizio".