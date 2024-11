La canna fumaria prende fuoco, scoppia l'incendio in centro a Manerbio

E' successo a ridosso della mezzanotte, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Incendio in centro a Manerbio

Stando alle prime informazioni, il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria di una palazzina in via Dante, nel centro storico di Manerbio, proprio accanto all'Unicredit. Allertati, sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Verolanuova, Orzinuovi e Brescia, per domare le fiamme che nel frattempo si erano propagate al tetto. Sembra che nessuno dei residenti sia rimasto ferito.