Scoperti in auto con cocaina e hashish: due in manette a Capriano del Colle.

A Capriano del Colle scoperti in auto con cocaina e hashish

I carabinieri di Bagnolo Mella hanno arrestato sabato 15 novembre 2025, nel corso di un servizio serale di controllo, due persone per droga. Ad essere rinvenuti, in particolare, sono stati 6 grammi di cocaina e 6 grammi di hashish oltre a 250 euro ritenuti il risultato dell’attività di spaccio.

Ma procediamo con ordine: la scoperta alle 21 nell’ambito di un servizio di controllo alla circolazione stradale in prossimità di un incrocio del centro abitato. Qui la pattuglia dei carabinieri ha fermato una Renault Capture. Ad insospettire ulteriormente i militari l’atteggiamento nervoso del conducente, fatto che li ha portati ad approfondire il controllo, tramite perquisizione personale e dell’auto. Da lì la scoperta di cocaina e hashish nel vano porta oggetti centrale dell’auto.

Scatta l’arresto

La cocaina era stata inserita in un pacchetto di sigarette, già suddivisa in dieci involucri. Tutto ciò che è stato trovato è stato poi sequestrato. Dopo la convalida dell’arresto nei loro confronti è stato disposto l’obbligo di dimora in un comune del Basso Garda.