Scontro tra un'auto e un trattore a Isorella: arriva l'elisoccorso per un 14enne

Scontro tra un'auto e un trattore a Isorella: arriva l'elisoccorso per un ragazzo di 14 anni.

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi (martedì 5 novembre 2024) a Isorella. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 15 in via Giuseppe Garibaldi.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

Resta ancora da ricostruire nel dettaglio l'esatta dinamica del sinistro: dalle prime ricostruzioni pare che all'origine vi sia stato uno scontro tra un'auto e un trattore. Tre le persone coinvolte: ad avere la peggio un ragazzo di 14 anni a bordo dell'auto il quale ha riportato trauma al torace, all'addome, alla schiena e all'arto superiore. Il giovane è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico degli Spedali Civili di Brescia. Non c'è stata invece necessità di ospedalizzazione per il conducente dell'auto, un uomo di 49 anni e nemmeno per il 24enne alla guida del trattore.

Ad intervenire sul posto anche un'automedica, un'ambulanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.