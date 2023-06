Scontro tra furgone e moto, due biker ricoverati in gravi condizioni. Attimi di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 8 giugno 2023) a Capriolo.

Scontro tra furgone e moto

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso pochi minuti prima delle 14 in viale degli Abruzzi 16.

Dove si è verificato il sinistro

L'incidente è avvenuto all'incrocio della Strada Provinciale con via Paletti, strada già teatro di numerosi incidenti. Dalle prime ricostruzioni sembra che la moto (una Honda) con a bordo due persone e diretta verso Palazzolo sull'Oglio si sia scontrata con un furgone Renault (ora posto sotto sequestro) che stava svoltando a sinistra. L'impatto ha portato entrambe le persone presenti sulla moto a finire sull'asfalto mentre la moto ha proseguito la sua corsa per parecchi metri. I due centauri (50enni della zona) sono stati ricoverati in gravi condizioni (in codice rosso) in ospedale con prognosi riservata, al momento dell'arrivo dei soccorsi erano coscienti. Alla guida del furgone un autista di cittadinanza straniera che sarà sottoposto agli esami di routine per capire se fosse sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Ad intervenire sul posto un'automedica, due ambulanze e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Presente la polizia locale di Capriolo, i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Chiari per i rilievi, giunti in supporto anche i colleghi di Palazzolo sull'Oglio.

Disagi sul traffico

Il sinistro ha comportato alcuni disagi sul traffico: la strada davanti ad Ostilio Mobili è infatti stata chiusa, non è infatti possibile girare verso via Duca degli Abruzzi.

Le immagini