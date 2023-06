Infortunio sul lavoro a Cazzago: muore padre di famiglia

Una tragedia senza un perché. L'ennesima morte avvenuta sul posto di lavoro. Si è spezzata così, all'improvviso, nel pomeriggio di mercoledì 7 giugno in via Per Ospitaletto a Cazzago San Martino, la vita di un uomo, classe 1972.

Infortunio sul lavoro a Cazzago

L'infortunio è avvenuto all'interno dell'azienda agricola Monte Rossa. La chiamata al 112 è scattata alle 14.48 nell'impianto lavorativo di via Per Ospitaletto a Cazzago. Sul posto si sono precipitati i sanitari (l'ambulanza dei Volontari Bornato e un'auto medica), ma anche i Vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Cazzago e i tecnici di Ats. Purtroppo, però, per il cinquantenne non c'è stato nulla da fare.

Muore padre di famiglia

Classe 1972, coniugato, padre di tre figli. La sua vita si è spezzata mentre lavorava, in un terribile infortunio. Dalle prime, frammentarie informazioni, è emerso che l'uomo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario. Toccherà agli inquirenti fare luce sulle cause e sulla dinamica dell'incidente, all'origine del quale potrebbe esserci una svista.