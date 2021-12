Scontro tra due auto, due le persone coinvolte

Paratico

Il sinistro è avvenuto in tarda mattinata.

Scontro tra due auto nella mattinata di oggi (giovedì 23 dicembre) in via Giuseppe Garibaldi 12/a a Paratico.

In tarda mattinata

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato alle 11.17 in codice giallo.

I coinvolti

Ad essere coinvolte una ragazza di 22 anni ed una donna di 41. Sul posto è prontamente intervenuta anche un'ambulanza, i Vigili del Fuoco del comando di Brescia e la Polizia Stradale per gli opportuni rilievi del caso. Non destano preoccupazione le condizioni delle persone coinvolte. A darne conferma il fatto che la missione sia stata classificata come gialla il che evidenzia che i coinvolti non sono in pericolo di vita.