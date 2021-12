Incidente sull'autostrada BreBeMi, chiusa in ingresso da Rovato verso Brescia

Sinistro

Disagi sul traffico.

Incidente sull'autostrada BreBeMi nella mattinata di oggi (giovedì 23 dicembre).

Tre i veicoli coinvolti

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato intorno alle 9.30 in codice giallo. Tre i veicoli coinvolti. Fortunatamente non sembrano esserci feriti gravi come peraltro evidenziato dal codice giallo con cui è stata classificata la missione.

Ripercussioni sul traffico

L'autostrada BreBeMi è stata chiusa in ingresso da Rovato verso Brescia. Segnalate lunghe code di mezzi pesanti in zona Bargnana a Rovato.

Seguono aggiornamenti