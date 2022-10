Scontro tra due auto, arriva l'elisoccorso

Sinistro oggi (mercoledì 12 ottobre) poco prima delle 14.30 a Iseo.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 14.30 in via Risorgimento. Ad essere coinvolte due auto e quattro persone. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto: ad una prima ricostruzione sembra che all'origine del sinistro vi sia stato lo scontro tra le due autovetture.

Il punto dove è avvenuto lo scontro tra due auto

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo. Presente sul posto anche la Polizia Locale di Iseo e i Vigili del Fuoco. Non sembrano tuttavia destare particolare preoccupazione le condizioni nelle quali imperversano i coinvolti: tre feriti lievemente trasportati due agli Spedali Civili di Brescia e uno all'ospedale di Iseo, un codice rosso elitrasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le immagini dello scontro tra due auto