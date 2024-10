Scontro tra autovetture a Gussago: due feriti.

Due feriti a Gussago

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato questa mattina (giovedì 31 ottobre 2024) in codice giallo in via Maestri del Lavoro poco dopo le 8.

Dove si è verificato il sinistro

Scontro tra auto: attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che all'origine vi sia lo scontro tra due autovetture: ad intervenire sul posto una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia che ha provveduto alla messa in sicurezza delle due autovetture coinvolte nel sinistro.

Presenti anche due ambulanze che hanno soccorso due uomini di età rispettivamente di 35 e 67 anni risultati feriti in modo lieve. Presente sul posto anche la Polizia Locale per gli opportuni rilievi del caso.