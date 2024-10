Ristoranti d'Italia 2025 del Gambero Rosso: sette quelli nel Bresciano

Ristoranti d'Italia 2025 del Gambero Rosso: sette quelli a Brescia e in provincia.

Gambero Rosso, Ristoranti d'Italia 2025

Sono in tutto 2.425 i locali censiti dalla Guida, tra ristoranti, trattorie, wine bar, bistrot, locali internazionali. 400, inoltre, le novità che hanno debuttato proprio in questa edizione.

Anche Brescia e la sua provincia brillano con sette ristoranti presenti all'interno della prestigiosa guida.

Le Tre Forchette

La classifica della quale fan parte le star della ristorazione italiana vede la presenza di:

Miramonti l'Altro (Concesio)

Ormai un punto di riferimento per il mondo della ristorazione bresciana ma non solo. Il cliente viene accolto in una villa classica. É il frutto dell'incontro tra la famiglia Piscini, i fratelli Mauro e Daniela e lo chef Philippe Léveillé, cuoco di origini bretoni ma ormai naturalizzato italiano.

Lidò 84 (Gardone Riviera)

Riccardo Camanini , il quale, insieme al fratello Giancarlo nel 2004 hanno intrapreso l'avventura gastronomica del Lidò '84 . Classe '73 bergamasco, fa il suo ingresso nel mondo delle cucine de L'Albereta di Erbusco (nota perché qui creava il maestro Gualtiero Marchesi ) da giovanissimo, studiando accanto a quelli che sono diventati grandi nomi nel panorama culinario nazionale e internazionale, tra cui , per citarne alcuni, Carlo Cracco , Andrea Berton , Paolo Lopriore ed Enrico Crippa .

Dina (Gussago)

Dal nome della nonna materna del titolare, apre il 17 novembre 2017 in via Santa Croce a Gussago. Un mix di retrò e contemporaneo, regala al cliente un ambiente elegante. Propone menù da quattro e da sette portate.

Tre Gamberi

La Madia (Brione)

Una cucina personalizzata che vede al centro l'utilizzo di prodotti locali ed ingredienti di stagione come erbe spontanee della zona e i fermentati particolarmente apprezzati da parte dello chef.

Osteria della Villetta dal 1900 (Palazzolo sull'Oglio)

Da oltre cento anni sul territorio ha saputo conquistare i suoi clienti con lo stile liberty e con l'atmosfera retrò. Ingredienti stagionali, verdure a chilometro zero così come l'olio e i vini.

Tre Tavole

Lanzani Bottega & Bistrot (Brescia)

Lanzani Bottega&Bistrot, un locale polivalente e polifunzionale, distribuito su due piani e situato in una zona tranquilla di Brescia, alle porte della Franciacorta e ai piedi del Parco delle Colline di Sant’Anna. Al centro prodotti ricercati e cibi di qualità.

Premi speciali

A Il Colmetto a Rodengo Saiano (BS) va il premio Miglior Pane in Tavola, con Petra Molino Quaglia che si aggiudica anche lo smile per il Miglior Rapporto Qualità Prezzo.

Un agriturismo dove a farla da padrone sono la stagionalità e la sostenibilità dei prodotti. Materie prime quasi del tutto prodotto in casa, in modo particolare i vegetali. Grande attenzione all'uso integrale di ogni elemento.

In Lombardia

La nostra regione vanta ben 317 insegne con 31 nuovi ingressi il che testimonia una grande vivacità del settore oltre che un'importante varietà dell'offerta.

11 Tre Forchette

Da Vittorio a Brusaporto (BG)

Dal Pescatore Santini a Canneto sull'Oglio (MN)

Miramonti l'Altro a Concesio (BS)

D'O a Cornaredo (MI)

Lido 84 a Gardone Riviera (BS)

Dina a Gussago (BS)

E i milanesi

Andrea Aprea Ristorante

Enrico Bartolini Mudec

Berton Milano

Cracco in Galleria che si aggiudica il premio speciale Cioccolato. L’abbinamento Sorprendente - Crema al cioccolato, lenticchie alla vaniglia e piselli - con Domori.

Seta by Antonio Guida

6 Tre Gamberi

Trattoria Visconti dal 1932 ad Ambivere (BG)

La Madia a Brione (BS)

Antica Trattoria del Gallo a Gaggiano (MI)

Caffè La Crepa a Isola Dovarese (CR)

Trippa a Milano

Osteria della Villetta dal 1900 a Palazzolo sull'Oglio (BS)

1 Tre Bottiglie

Ciz Cantina e Cucina a Milano

2 Tre Tavole

Lanzani Bottega & Bistrot a Brescia

Silvano Vini e Cibi al Banco a Milano

3 Tre Mappamondi, tutti a Milano

Ba Restaurant

Gong Oriental Attitude

Iyo Experience

Gli altri premi speciali