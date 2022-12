Scontro tra auto e furgone, utilitaria finisce a ruote all'aria

Sinistro nella giornata di ieri (giovedì 29 dicembre 2022) a Cazzago San Martino, scontro tra auto e furgone.

Scontro tra auto e furgone, attimi di paura

Sono stati attimi di grande apprensione quelli vissuti nel tardo pomeriggio di ieri nel comune di Cazzago san Martino. Per cause ancora da chiarire nel dettaglio un'auto, (un'utilitaria) si è scontrata contro un furgone. L'auto è finita a ruote all'aria precipitando nella zona sottostante la strada.

Gli intervenuti sul posto

Nonostante la dinamica importante fortunatamente l'uomo alla guida dell'auto è rimasto si ferito ma non in gravi condizioni. Ad intervenire prontamente sul posto l'ambulanza e i Carabinieri per gli opportuni rilievi del caso. Necessaria inoltre la presenza dei Vigili del Fuoco, presenti con l'autogrù, che hanno provveduto a recuperare l'auto.

Le immagini dello scontro tra auto e furgone