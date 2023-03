Scontro tra auto e camion, paura a Travagliato

Scontro tra auto e camion, attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi (giovedì 9 marzo 2023) a Travagliato.

Scatta l'allarme dopo lo scontro tra auto e camion

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 17 in codice rosso in via Averolda.

Dove si è verificato il sinistro

Scontro tra mezzi

Stando alle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di uno scontro tra un camion e un 'auto, tre le persone coinvolte. Ad intervenire sul posto tre ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. La buona notizia è che la missione è stata declassata a codice giallo, non sarebbero pertanto in pericolo di vita le persone coinvolte.

Le immagini dello scontro