Scontro fra due auto a Coccaglio, coinvolte due donne

Scontro fra due auto a Coccaglio, due donne di 71 e 72 anni sono rimaste coinvolte nello schianto ma non sono gravi: è il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 20, in via Vittorio Emanuele, all'altezza dell'Hotel Touring.

Scontro fra due auto

Stando alle prime informazioni, si è trattato di un frontale fra due automobili che stavano percorrendo la provinciale. Nell'urto, una delle due auto è stata sbalzata fuori strada e ha finito la sua corsa contro il muretto di pietre che costeggia la via, dopo aver travolto e divelto un cartello della segnaletica stradale. L'altro mezzo è finito sul marciapiede, diversi metri più in là, dove per fortuna in quel momento non passava nessuno. Secondo Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) nello scontro sono rimaste coinvolte due donne di 71 e 72 anni, nessuna delle quali sembra essere rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Chiari e la Polizia Stradale, che si sta occupando dei rilievi. L'incidente ha avuto ripercussioni sulla circolazione, bloccata a causa della presenza dei mezzi e per permettere le operazioni di soccorso da parte delle ambulanze della Croce Bianca e da Rovato.