Scomparso nelle campagne: l'uomo è stato trovato vivo

Scomparso nelle campagne, è stato trovato vivo Sergio Poli, 58 anni di Borgo San Giacomo.

Scomparso nelle campagne: è stato trovato vivo

E' stato trovato vivo, vicino a delle balle di fieno: disidratato e in stato confusionale ma sta bene. Sono stati due giorni di apprensione gli scorsi, dove da domenica Poli, agricoltore di Acqualunga, è scomparso. Era uscito ad irrigare i suoi campi e non aveva più fatto ritorno, lasciando il suo trattore nel grano. Subito si sono mobilitate le Forze dell'Ordine e i soccorsi, che per due giorni hanno scandagliato tutti i campi della frazione e non solo per trovarlo ma lui... era vicino, molto di più di quello che si pensasse, dietro a una balla di fieno. Il ritrovamento risale a nemmeno un'ora fa da parte dei soccorritori: l'uomo, è disidratato e in evidente stato confusionale ma vivo. Il 58enne è stato trasportato in ospedale dove verrà sottoposto a tutte le visite del caso, anche per fare chiarezza su quanto avvenuto. Una vicenda che ha avuto, comunque, il suo lieto fine.