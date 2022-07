Scomparso nelle campagne: inizia il secondo giorno di ricerche

Dopo il lavoro in mezzo ai campi non torna a casa: il paese in ansia per Sergio Poli, agricoltore di 58 anni.

Scomparso Sergio Poli, via al secondo giorno di ricerche

Un uomo burbero, molto riservato ma comunque incredibilmente buono, almeno è così che l’hanno dipinto in paese dove la notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato grande apprensione. Il fatto risale a domenica: Poli, proprietario della cascina Berignola, che si trova nella frazione di Acqualunga, è uscito a bordo del suo trattore per irrigare i campi. Dopodiché non si sa cosa gli sia successo: a casa, dove vive con la madre, non ci è più tornato, tanto che lei preoccupata ha chiamato immediatamente le autorità, che hanno trovato il trattore abbandonato in mezzo ai campi ma nessuna traccia dell'uomo.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione locale e di Verolanuova, insieme ai Vigili del Fuoco di Orzinuovi e alla Protezione Civile, che hanno allestito un campo per le ricerche in una cascina abbandonata della frazione e hanno iniziato a scandagliare il mais, anche con l'ausilio dell'elicottero, e i campi limitrofi, al momento senza alcun risultato.

«Speriamo di trovarlo incolume»

Particolarmente colpito dalla notizia il sindaco Giuseppe Lama, che lo conosceva.

"Una persona estremamente riservata dedita al lavoro e alla cura della madre, con la quale viveva - ha spiegato il primo cittadino - Stava sempre nella sua cascina, a prendersi cura della sua attività: sempre intento a lavorare nei campi. Ha sempre vissuto lì. E’ strano che sia stato trovato il trattore abbandonato nel campo che stava irrigando e non lui, spero non gli sia successo nulla e speriamo di trovarlo incolume".

Ieri le autorità hanno piantonato la zona tutto il giorno, alle 9 hanno ripreso a cercare l'uomo.

Seguiranno aggiornamenti.