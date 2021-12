Scomparsa monsignor Giacomo Capuzzi, i funerali si terranno a Lodi

Cordoglio

Lunedì 27 dicembre il Vescovo Pierantonio e il Vescovo Maurizio celebreranno una Eucarestia di suffragio.

É deceduto questa mattina (domenica 26 dicembre) all'età di 92 anni monsignor Giacomo Capuzzi, lasciando un profondo vuoto nelle comunità che ha seguito.

L'ultimo saluto

Domani (lunedì 27 dicembre) alle 16 il Vescovo Pierantonio e il Vescovo Maurizio celebreranno una Eucarestia di suffragio. Il funerale sarà celebrato a Lodi, dove monsignor Giacomo sarà sepolto, mercoledì 29 dicembre.

Un lungo cammino

Nato a Manerbio il 14 agosto 1929; nel 1940 è entrato in Seminario; ha studiato all’Università Gregoriana a Roma e il 29 giugno 1952 è stato ordinato sacerdote. Dal 1954 al 1977 insegnante in Seminario (Filosofia e poi Teologia), contemporaneamente, dal 1955 al 1964, curato festivo nella parrocchia di S. Bartolomeo, dal 1966 al 1974 in quella di S. Lorenzo nel centro storico della città e assistente della sezione bresciana dell’Associazione Italiana Maestri cattolici. Nel 1974 giunge la nomina a parroco di Leno dove resterà fino al 1989, quando viene nominato vescovo di Lodi: resterà in terra lodigiana per 16 anni, fino al 2005, allorché torna al paese natale, anche se resta sempre incardinato nella diocesi di Lodi. Gli ultimi anni li ha trascorsi nella Rsa del clero anziano in città.