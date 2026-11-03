Schianto mortale a Capriolo: la vittima è Mauro Vabai di Prevalle

“Oggi è un giorno di profonda tristezza. La notizia della tragica scomparsa del nostro atleta Mauro Vabai, rimasto vittima di un grave incidente stradale, è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciandoci increduli e profondamente addolorati. È difficile trovare le parole giuste davanti a una perdita così improvvisa e dolorosa. Mauro non era soltanto un atleta, ma soprattutto una bella persona. Una di quelle persone che lasciano il segno, per il loro modo di essere, per il sorriso, per la disponibilità e per la passione che sanno trasmettere a chi hanno vicino. Ci piace ricordarlo anche per aver saputo trasmettere il suo amore per la corsa all’amata figlia Giulia, condividendo con lei una passione così speciale. In questo momento di immenso dolore ci stringiamo con tutto il nostro affetto a Giulia, alla moglie e a tutta la famiglia, porgendo le nostre più sentite condoglianze. Ciao Mauro, ci mancherai. La tua presenza, il tuo sorriso e il ricordo della bella persona che eri resteranno sempre con noi. Continua a correre lassù, Mauro… e che il cielo ti regali strade infinite”