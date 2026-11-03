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Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Sp 469 a Capriolo. L’ennesimo schianto sulla curva maledetta già più volte teatro di sinistri anche mortali. E purtroppo anche questa volta l’epilogo è tragico.

Ennesimo schianto sulla Sp 469 a Capriolo: un morto

Due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto intorno alle 9.20 sulla Strada provinciale 469 a Capriolo. La chiamata al 112 è scattata in codice rosso e sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: oltre alle ambulanze, automedica, auto infermieristica e Vigili del fuoco, è atterrato anche l’elicottero da Bergamo. Sopraggiunti per i rilievi gli agenti della Polizia locale di Capriolo. Il bilancio è drammatico: il conducente dell’autocisterna, rimasto intrappolato tra le lamiere, è deceduto. Si tratta di un 55enne residente a Prevalle (classe 1970, avrebbe compiuto 56 anni tra pochi giorni). E’ stato invece trasportato in codice giallo al Civile di Brescia a bordo dell’elisoccorso il 39enne alla guida dell’altro mezzo, un autocompattatore. L’uomo, di nazionalità pakistana residente a Brescia, con traumi multipli, non sarebbe in pericolo di vita.

Massima allerta per l’azoto presente nella cisterna

Il fatto che l’autocisterna contenesse azoto ha alzato il livello di attenzione e richiesto l’intervento di quattro squadre dei Vigili del Fuoco, con il supporto dell’autogru proveniente da Milano e del carro NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico). Il personale specializzato NBCR ha operato per verificare le condizioni della cisterna e scongiurare eventuali criticità connesse al trasporto dell’azoto. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area sono state condotte dai Vigili del Fuoco in collaborazione con gli altri enti intervenuti. Resta chiusa, a distanza di ore, la strada: per la riapertura dovrà infatti essere liberata da tutti i residui potenzialmente infiammabili. Si dovrà, molto probabilmente, raschiare l’asfalto e successivamente ripristinarlo.

Aperto un fascicolo per omicidio stradale

Aperto, come da prassi, un fascicolo per omicidio stradale. Il conducente ricoverato agli Spedali Civili è stato sottoposto agli esami per accertare l’eventuale consumo di alcool o altre sostanze e si attendono gli esiti. La salma del 55enne di Prevalle è a disposizione dell’Autorità giudiziaria e, molto probabilmente, sarà disposta l’autopsia. La dinamica del sinistro è tuttora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Capriolo; dalla prima ricostruzione all’origine dello schianto ci sarebbe l’invasione della corsia opposta da parte di uno dei due mezzi pesanti. La cisterna procedeva in direzione Palazzolo, mentre il camion per la raccolta rifiuti viaggava verso Capriolo.