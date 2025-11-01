Schianto in galleria a Sulzano: è Daniela Bratelli la vittima

La comunità di Pompiano è sotto shock per la tragica scomparsi a di Daniela Bratelli 45 anni, in un grave incidente in galleria a Sulzano.

L’incidente

La donna stava andando in montagna con il marito, un figlio, la figlia era rimasta a casa e un gruppo di amici, con tre macchine direzione Val Camonica per un week end di vacanza. Bratelli viaggiava con a bordo due ragazzini di 13 e 14 anni uno dei quali era il figlio, mentre il marito era in macchina con amici proprio dietro di lei. Sulla Sp 510 all’altezza della galleria Pianzole è stata coinvolta in un grave frontale per cause ancora da chiarire. Per la donna non c’è stato nulla da fare, illesi i ragazzi che sono stati estratti dalla vettura dai Vigili del fuoco, il tragico incidente è avvenuto sotto gli occhi di familiari e amici.

Una comunità in lutto

Danila Bratelli era molto conosciuta a Pompiano dove viveva con la famiglia, il marito e due figli. Impiegata in banca dal 2021 al 2024 aveva rivestito la carica di assessore ai Servizi sociali durante il primo mandato del sindaco Carlo Comincini, attenta e preparata si era distinta per la sua competenza e capacità di entrare in sintonia con le persone con delicatezza e discrezione. Molto presente nell’oratorio cittadino che frequentava attivamente.

Il ricordo del sindaco

“Sono sconvolto, molto addolorato. Lei è stata per cinque anni con me in Amministrazione, è stata consigliere ed assessore: si è sempre occupata della scuola e dei servizi sociali. Era una donna molto impegnata, una mamma adorabile, i suoi bambini sono meravigliosi. Non ci sono mai stati screzi, aveva sempre il sorriso sulle labbra e tanta voglia di vivere, era anche membro del Consiglio d’Istituto della scuola, era molto stimata da parte di tutti i genitori, anche durante il periodo del Covid aveva tenuto i rapporti con la dirigenza scolastica, era davvero molto vicina al mondo della scuola un punto di riferimento per i genitori e la scuola stessa. Per me in amministrazione era un punto forte , aveva lasciato il suo incarico perché in seguito ad una promozione era più impegnata sul luogo di lavoro anche in oratorio era sempre disponibile quando c’erano le feste o qualcosa da organizzare. E’ sempre stata una persona molto presente, una famiglia molto bella”,

così il sindaco Comincini.