Incidente mortale a Sulzano: nulla da fare per una donna.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 16 in codice rosso sulla Sp510. Nel terribile frontale in galleria tra auto sono rimaste coinvolte sette persone: tre giovanissimi di 13 e 14 anni , due uomini di 37 e 40 anni ed una donna di 45.

Attivata la macchina dei soccorsi

Per quest’ultima, nonostante il tempestivo intervento da parte dei soccorsi (due automediche, un’ambulanza e l’elisoccorso alzatosi in volo da Brescia), non c’è stato nulla da fare.

Si registrano inoltre pesanti ripercussioni sul traffico.